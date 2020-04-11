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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Песков назвал "безусловным успехом" консенсус 22 из 23 стран ОПЕК+ по сокращению добычи

Россия надеется, что удастся формализовать консенсус по итогам переговоров ОПЕК+, добавил представитель Кремля

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Консенсус по параметрам сделки о сокращении добычи нефти, достигнутый на минувшей неделе министрами 22 из 23 стран ОПЕК+, стал безусловным успехом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловным успехом работы министров ОПЕК+ стал консенсус 22 из 23 об определенных параметрах сокращения нефти. Они взяли на себя определенные обязательства и договорились по этим обязательствам", - сказал он в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, соглашение ОПЕК+ необходимо для международных рынков, и российская сторона надеется, что достигнутый консенсус по сокращению добычи нефти удастся формализовать в документе.

"Сам по себе документ (соглашение ОПЕК+ - прим. ТАСС) <…> чрезвычайно позитивен и необходим для международных рынков. Мы искренне надеемся, что удастся экспертам, а в эти минуты и часы продолжается напряженная работа с мексиканскими партнерами, мы надеемся, что удастся формализовать и уже финализировать вот этот консенсус", - сказал он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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