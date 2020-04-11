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Комитет Думы одобрил ко II чтению законопроект о продаже в сети страховок посредниками

В деятельности страховых посредников в интернете существует правовая неопределенность, говорится в пояснительной записке

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о продаже электронных страховок посредниками. Документ был инициирован правительством РФ, комитет принял решение опросным путем.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 14 апреля.

В деятельности страховых посредников в интернете существует правовая неопределенность, говорится в пояснительной записке к законопроекту. "Цель законопроекта - устранить эту правовую неопределенность в деятельности страховых агентов, страховых брокеров (далее - страховые посредники) в интернете при оказании услуг, связанных с заключением, изменением, досрочным прекращением договоров страхования, оформлением документов при урегулировании требований о страховой выплате, а также усовершенствовать контроль за деятельностью страховых посредников в интернете", - указывают в правительстве.

Так, проектом документа предлагается снять запрет на оказание страховыми посредниками услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования в виде электронного документа. При этом для страховых посредников устанавливается запрет на подписание договора страхования в виде электронного документа и получение страховым посредником от страхователя страховой премии (страхового взноса).

Законопроектом предлагается установить, что брокер действует от имени страховой компании. Страховщику запрещается признавать договор страхования в виде электронного документа недействительным или незаключенным из-за нарушения страховым посредником условий, предусмотренных законопроектом. Документ содержит требования к размещению страховщиком технических средств информационных систем на территории России, а также к осуществлению страховщиком внутреннего контроля в части защиты информации. Профессиональному объединению страховщиков предлагается предоставить право определять порядок обмена информацией в электронной форме между страхователем, страховым посредником и страховщиком при заключении полисов ОСАГО.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению предлагается разрешить электронную продажу полисов страхования предпринимательских рисков, страхования жизни, а также полисов по другим видам страхования через брокеров и агентов. Поправками дается возможность оформления договоров для банков-агентов и агрегаторов. Поправки были инициированы депутатами, при этом, как подчеркнул глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, они были согласованы с правительством.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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