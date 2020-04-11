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Пандемия коронавируса нового типа

ГАЗ возобновит производство автомобилей с 13 апреля

По словам официальный представителя компании, на заводе "приняты беспрецедентные меры, чтобы защитить людей от инфекции"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие "Группы ГАЗ") возобновляет производство автомобилей с 13 апреля, сообщил ТАСС официальный представитель группы.

"Горьковский автозавод подготовился к запуску основных производств, которые возобновляют работу с 13 апреля. На заводе приняты беспрецедентные меры, чтобы защитить людей от инфекции", - отметил он.

Автозавод входит в список системообразующих предприятий РФ. Соответствующее разрешение на возобновление производства в нерабочий период "Группа ГАЗ" ранее получила от региональных властей.

С 30 марта "Группа ГАЗ" приостанавливала производство на своих заводах в связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях. Позднее глава государства продлил нерабочий период до 30 апреля. Компания усилила меры профилактики коронавируса на предприятиях и с 6 апреля возобновила производство на Ярославском моторном заводе, Ярославском заводе дизельной аппаратуры и работу на отдельных производствах Ликинского автобусного завода.

Как уточнили в компании, для профилактики распространения коронавируса на ГАЗе организована дезинфекция всех поверхностей каждые два часа, установлены антисептики для рук и бактерицидные рециркуляторы обеззараживания воздуха. В производственных помещениях организована работа с соблюдением дистанции - сделана разметка, чтобы каждый работал в выделенной зоне. "Для доставки сотрудников на завод и домой организовано свыше 100 автобусов. Перед входом в автобусы людям измеряется температура, выдаются маски и после этого сотрудник получает пропуск для прохода на завод через специальную "зеленую зону", где организован вход с соблюдением дистанции", - уточнили в компании.

При этом офисный персонал переведен на удаленный режим работы, за исключением минимального количества сотрудников, без которых невозможна организация рабочего процесса на местах.

Как сообщил ТАСС источник близкий к ГАЗу, загрузка производства завода на апрель упала до 1/3 месячного объема. Основной причиной этого стало практически полное прекращение заказов со стороны малого и среднего бизнеса.

"Рынок LCV в апреле упал на 70%. Это кризис спроса, потому что работа многих предприятий малого и среднего бизнеса практически парализована. Из-за снижения объемов производства и роста стоимости комплектующих взлетела себестоимость выпускаемых машин. И ни о каких мерах поддержки рынка коммерческого транспорта в правительстве так и не объявлено. Ни поддержки спроса, ни заводов. ГАЗ борется в одиночку и с американскими санкциями, и с рыночным кризисом. Сейчас на предприятии ищут новые ниши, куда сегодня могла бы поставляться техника, где можно стимулировать спрос, а параллельно до предела сокращают затраты, чтобы обеспечить возможность выплаты зарплат и поддержания производства", - рассказал источник.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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