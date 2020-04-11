{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии за два года на экспорт выведено 20 предприятий региона

В частности, в 2018 году общий объем экспорта продукции вырос на 30% по сравнению с 2017 годом

ЧЕРКЕССК, 11 апреля. /ТАСС/. Количество экспортеров Карачаево-Черкесии за 2018 и 2019 годы увеличилось на 20, рассказали ТАСС в министерстве экономического развития региона.

"За два года на экспорт было выведено 20 предприятий республики. В этой связи показатели по объемам экспорта начали расти. Так, в 2018 году общий объем экспорта продукции вырос на 30% - на 192 млн рублей по сравнению с 2017 годом", - говорится в сообщении.

По данным министерства, для поддержки предпринимателей по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" в 2019 году был создан Центр поддержки экспорта Карачаево-Черкесской Республики, он будет помогать экспортерам в части финансовых и организационных мер поддержки.

"В целях создания благоприятных условий для предпринимательского сообщества республики в 2019 году создан и открыт центр "Мой Бизнес", который сконцентрировал в себе все институты поддержки малого и среднего предпринимательства. Были выполнены работы по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию", - добавил собеседник агентства.

Ранее в министерстве сельского хозяйства региона журналистам рассказали, что Карачаево-Черкесия увеличила объем экспорта сельскохозяйственной продукции с 2017 года в 1,5 раза. В конце 2017 года этот показатель составлял $3 млн, к концу 2019 года он достиг $5,3 млн.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Агрегаторы такси начали информировать водителей о необходимости получить цифровой пропуск
Перевозчики продолжают работать для всех клиентов, передвижение которых правомерно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС