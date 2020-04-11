В Карачаево-Черкесии за два года на экспорт выведено 20 предприятий региона

ЧЕРКЕССК, 11 апреля. /ТАСС/. Количество экспортеров Карачаево-Черкесии за 2018 и 2019 годы увеличилось на 20, рассказали ТАСС в министерстве экономического развития региона.

"За два года на экспорт было выведено 20 предприятий республики. В этой связи показатели по объемам экспорта начали расти. Так, в 2018 году общий объем экспорта продукции вырос на 30% - на 192 млн рублей по сравнению с 2017 годом", - говорится в сообщении.

По данным министерства, для поддержки предпринимателей по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" в 2019 году был создан Центр поддержки экспорта Карачаево-Черкесской Республики, он будет помогать экспортерам в части финансовых и организационных мер поддержки.

"В целях создания благоприятных условий для предпринимательского сообщества республики в 2019 году создан и открыт центр "Мой Бизнес", который сконцентрировал в себе все институты поддержки малого и среднего предпринимательства. Были выполнены работы по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию", - добавил собеседник агентства.

Ранее в министерстве сельского хозяйства региона журналистам рассказали, что Карачаево-Черкесия увеличила объем экспорта сельскохозяйственной продукции с 2017 года в 1,5 раза. В конце 2017 года этот показатель составлял $3 млн, к концу 2019 года он достиг $5,3 млн.