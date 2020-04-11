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Власти Москвы: долгосрочная аренда "Яндекс.Драйва" является нарушением указа мэра

По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, согласно указу каршеринг не должен работать

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы предупредили компанию "Яндекс", что предоставление долгосрочной аренды автомобилей является нарушением указа мэра. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента транспорта.

На данный момент в приложении сервиса тариф на долгосрочную аренду автомобиля любого класса (тариф на один день - прим. ТАСС) находятся сразу после прогрузки профиля машины. Ранее на этих местах были расположены тарифы поминутной оплаты и поездки по фиксированной цене.

"Нарушают, и мы уже связались с "Яндексом", нам обещали принять меры, мы подождем понедельника. По указу мэра каршеринг не должен работать. Будем следить за этим с полицией", - сказали в пресс-службе, комментируя возможность долгосрочной аренды авто в "Яндекс.Драйв".

Ранее в пресс-службе компании сообщили ТАСС, что каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" временно приостанавливает оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), при этом останется возможность арендовать автомобили категории бизнес-класса или грузовые на длительный срок до двух недель. В сервисе также продолжат предоставлять услуги аренды для корпоративных клиентов, например, для служб доставки.

В пятницу вечером был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится, что оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Мэр города подчеркнул, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.

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