Вступил в силу запрет ЕЭК на экспорт критически важных товаров в третьи страны

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по введению временных ограничений на экспорт критически важных товаров в третьи страны вступает в силу с 12 апреля 2020 года.

Введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса. Вывоз этих товаров запрещается на период до 30 июня 2020 года.

Как сообщалось ранее, Коллегия ЕЭК приняла решение о введении второго пакета мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров. Среди товаров, запрещенных к экспорту, - репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков.

Запрет на экспорт был одобрен 10 апреля 2020 года на заседании Евразийского межправительственного совета.