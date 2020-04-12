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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Сенатор США обвинил Эр-Рияд в "ведении войны" против американских нефтепроизводителей

Ранее в Конгресс США был внесен законопроект, в котором предлагается приостановить военную помощь США Саудовской Аравии в связи с действиями Эр-Рияда в нефтяной отрасли

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Группа американских сенаторов-республиканцев в субботу в ходе телефонного разговора обсудила ситуацию на нефтяном рынке с главой Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом, заместителем министра обороны королевства Халедом бен Сальманом Аль Саудом и послом страны в США принцессой Римой бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд.

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"Хотя мы ценим то, что они сделали первый шаг на пути к решению проблемы, которую они помогли создать, Саудовская Аравия провела более месяца, ведя войну против американских производителей нефти, пока наши войска защищали их. Друзья к друзьям так не относятся. Их действия были непростительны и не будут забыты. Дальнейшие шаги Саудовской Аравии определят, можно ли спасти наше стратегическое партнерство", - написал по итогам беседы у себя в Twitter сенатор Кевин Крамер (от штата Северная Дакота). Он также отметил, что беседа продолжалась почти два часа.

В свою очередь сенатор Джон Хоувен (от штата Северная Дакота) пояснил, что в ходе разговора стороны обсудили "важность прекращения ценовой войны и обеспечения стабильности мировых энергетических рынков". "Соглашение между Саудовской Аравией и Россией, направленное на то, чтобы остановить перенасыщение рынка и сократить объемы добычи - это шаг в правильном направлении. Американскими производителями управляют условия на мировом рынке и, идя вперед, мы будем работать над восстановлением баланса на рынке и обеспечением того, чтобы эти государственные компании (российские и саудовские - прим. ТАСС) придерживались соглашения", - говорится в заявлении законодателя, размещенном у него в Twitter.

Принимавший участив в разговоре сенатор Дэн Салливан (от штата Аляска) после беседы подчеркнул, что "королевство должно в ближайшее время предпринять устойчивые, конкретные действия, чтобы значительно сократить добычу нефти".

В конце марта сенаторы Крамер и Салливан внесли в Конгресс США законопроект, в котором предложили приостановить военную помощь США Саудовской Аравии в связи с действиями Эр-Рияда в нефтяной отрасли.

Договоренности ОПЕК

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (б/с) в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме.

Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключения составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/ с. Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а соглашалась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента Мексики, страна договорилась с ОПЕК+ и США о том, что реальное сокращение добычи в стране составит 100 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с за нее сократят США.

Переговоры продолжились в пятницу в формате вебинара между министрами энергетики стран G20. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, суммарное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, а также некоторыми их партнерами из G20 составит 15 млн б/с.

Теги
СШАСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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