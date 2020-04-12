NYT: сделка Москвы и Эр-Рияда позволила нефтяному сектору США избежать худшего исхода

"Американской нефтепромышленности, возможно, удалось избежать опасной ситуации, - отмечается в материале. - Россия и Саудовская Аравия, которые лишь месяц назад надеялись ослабить американские нефтедобывающие компании, отступили от угроз направить на и без того перенасыщенный рынок дополнительные объемы энергоносителя. Они признали, что эта игра наносит ущерб им самим, и объявили вместо этого о достижении предварительной договоренности о сокращении добычи". "Данная смена курса позволит американским компаниям постепенно сократить добычу на собственных условиях без предписаний со стороны властей или регуляторов в период, когда они вкладывают меньше средств в поиск и разработку месторождений".

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Договоренности России и Саудовской Аравии по сокращению добычи позволили американской нефтяной промышленности избежать дальнейшего серьезного ущерба. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты The New York Times .

"Американская нефтепромышленность избежала худшего развития событий", - приводятся в публикации слова эксперта по энергетике и ближневосточной политике Эми Майерс Джаффе из американского Совета по международным отношениям. "Банкротства все равно последуют, однако теперь можно не бояться уничтожения целой отрасли, поскольку худшая часть ценовой войны позади", - добавила аналитик из данной исследовательской организации.

"Как ожидают аналитики, цены на нефть, которые лишь шесть лет назад превышали $100 за баррель, в обозримой перспективе будут ниже $40", - отмечается в материале. Вместе с тем, как подчеркивает издание, "по всей видимости, удалось избежать" снижения стоимости нефти до менее $10 за баррель.

В статье также отмечается, что "американские нефтяные компании уже сокращают тысячи рабочих мест, прекращают работы на старых скважинах и выводят из эксплуатации буровые установки и оборудование для фрекинга, готовясь к самому худшему спаду на памяти более чем одного поколения". "Нефтедобывающие штаты, в том числе Техас, Оклахома и Северная Дакота, готовятся к серьезному снижению числа рабочих мест и сокращению налоговых поступлений", - подчеркивает издание.

В материале также отмечается, что снижение спроса на нефть в мире может привести к тому, что американский экспорт энергоносителя "может полностью исчезнуть". Согласно приведенным изданием оценкам, многие нефтедобывающие компании в США в свете падения цен будут поглощены более крупными.

Договоренности ОПЕК

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с.

Окончательному заключению сделки помешала Мексика, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а согласилась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мехико договорился с ОПЕК+ и Вашингтоном о том, что реальное сокращение мексиканской добычи составит 100 тыс. б/ с, еще 250 тыс. б/с за Мексику сократят США.