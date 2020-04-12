{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Маас призвал превратить бюджет ЕС в "программу оживления Европы" после пандемии

Глава МИД Германии считает, что необходимо инвестировать большие средства в защиту климата, технологический суверенитет и способные выдержать кризис систему здравоохранения и социальную сферу

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Европа должна выйти из нынешнего коронавирусного кризиса более сильной и независимой, а потому следует переосмыслить бюджет ЕС на следующие семь лет и направить больше средств на исследования, защиту климата и укрепление системы здравоохранения. Об этом говорится в статье главы МИД ФРГ Хайко Мааса, опубликованной в воскресенье в газете Welt am Sonntag.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Наша цель заключается в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, консолидированной и независимой, нежели вошла в него, - отметил министр. - Для этого бюджет ЕС на следующие семь лет должен стать настоящей программой оживления Европы". "Итак, давайте переосмыслим его и инвестируем сейчас большие средства в будущее - в исследования, защиту климата, технологический суверенитет и способные выдержать кризис систему здравоохранения и социальную сферу", - призвал он.

Маас сообщил, что Германия в период своего председательства в ЕС во второй половине 2020 года намерена поставить во главу угла борьбу с последствиями пандемии. "Следует вынести уроки из кризиса, например улучшив в ЕС систему по борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций и совместному приобретению и производству жизненно важных медицинских товаров", - считает он.

Глава МИД также отметил, что "войны и конфликты являются идеальной почвой для вируса". "Мы выступаем на стороне генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша, предложившего установить глобальное перемирие, и вынесли кризис на повестку дня Совета Безопасности ООН", - заявил он. По мнению Мааса, если не предпринять никаких действий, коронавирус "потрясет мир и стабильность на планете". "Лучшей инвестицией против пандемии будет усиление ООН и прежде всего испытывающей нехватку финансирования Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнул министр.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ГерманияМаас, ХайкоПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Крым перенаправит около 1 млрд рублей с инвестпрограмм на соцподдержку на фоне COVID-19
В частности, средства пойдут на выплаты пенсионерам, получающим пенсию ниже прожиточного минимума
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС