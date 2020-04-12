Маас призвал превратить бюджет ЕС в "программу оживления Европы" после пандемии

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Европа должна выйти из нынешнего коронавирусного кризиса более сильной и независимой, а потому следует переосмыслить бюджет ЕС на следующие семь лет и направить больше средств на исследования, защиту климата и укрепление системы здравоохранения. Об этом говорится в статье главы МИД ФРГ Хайко Мааса, опубликованной в воскресенье в газете Welt am Sonntag.

"Наша цель заключается в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, консолидированной и независимой, нежели вошла в него, - отметил министр. - Для этого бюджет ЕС на следующие семь лет должен стать настоящей программой оживления Европы". "Итак, давайте переосмыслим его и инвестируем сейчас большие средства в будущее - в исследования, защиту климата, технологический суверенитет и способные выдержать кризис систему здравоохранения и социальную сферу", - призвал он.

Маас сообщил, что Германия в период своего председательства в ЕС во второй половине 2020 года намерена поставить во главу угла борьбу с последствиями пандемии. "Следует вынести уроки из кризиса, например улучшив в ЕС систему по борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций и совместному приобретению и производству жизненно важных медицинских товаров", - считает он.

Глава МИД также отметил, что "войны и конфликты являются идеальной почвой для вируса". "Мы выступаем на стороне генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша, предложившего установить глобальное перемирие, и вынесли кризис на повестку дня Совета Безопасности ООН", - заявил он. По мнению Мааса, если не предпринять никаких действий, коронавирус "потрясет мир и стабильность на планете". "Лучшей инвестицией против пандемии будет усиление ООН и прежде всего испытывающей нехватку финансирования Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнул министр.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.