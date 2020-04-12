На масштабный ремонт дорог в Крыму выделяют 6,8 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Масштабный ремонт дорог начнется в Республике Крым с понедельника, на эти цели выделяется 6,8 млрд рублей, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, которое транслировалось в режиме онлайн.

6 марта 2020 года Аксенов сообщил журналистам, что Крым получит в этом году на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог 17 млрд рублей, работы планируют начать не позднее 1 апреля.

"Дорожников с начала недели вывести на работы. Идеальная ситуация сегодня для ремонта и капитального ремонта дорог. Машин нет, пожалуйста, выходим. Круглые сутки. И с ВАДом и с ЦДСом и еще одна компания, которая зайдет, задача всех вывести на объекты улично-дорожной сети", - сказал Аксенов.

Он отметил, что из 17 млрд рублей, которые планировалось выделить из федерального бюджета на ремонт дорог в Крыму, 6,8 млрд рублей уже подтверждены. В частности, работы по ремонту дорожной сети, по его словам, в первую очередь должны быть начаты в крупных городах, таких как Симферополь, Керчь, Феодосия, Евпатория и Ялта. С мая начнется ремонт дорог в районных центрах.

Президент России Владимир Путин в начале февраля дал правительству РФ и властям Крыма около десятка поручений, касающихся строительства различных объектов на полуострове. В частности, до 15 марта надлежит "рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, публично-правовой компании "Военно-строительная компания" и других профильных организаций для строительства автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства".

О дорожной сети в Крыму

Дорожная сеть Крымского полуострова была спроектирована и построена в 1940-1950-е годы, она не рассчитана на современные нагрузки. Помимо естественного износа крымских дорог, к их разрушению ведет увеличение грузовых перевозок и периодическая активизация оползневых процессов. Проблему усугубляет и рост числа машин, особенно в летний период. По данным властей, после воссоединения Крыма с Россией автомобильный парк региона стал увеличиваться ежегодно на 20%, а в 2015 году число машин в республике возросло в полтора раза.

Ранее министр транспорта республики Сергей Карпов сообщал, что Крыму, где около 80% автодорог не соответствуют нормативам, необходимо 144 млрд рублей до 2024 года на их ремонт и реконструкцию.

Аксенов ранее заявлял, что тема развития транспортной сети в регионе является ключевой. В 2015-2016 годах в Крыму удалось отремонтировать около 520 км дорог, а до 2021 года власти обещали в целом отремонтировать около 700 км.