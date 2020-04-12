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Пандемия коронавируса нового типа

ФАС фиксирует стабилизацию цен на имбирь на уровне 400-700 рублей за килограмм

В ведомстве сообщили, что резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и распространением в СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в лечении COVID-19

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за килограмм, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

"ФАС России совместно с ОНФ фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь. Резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19. Это повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3000-7000 рублей. Преодолеть его удалось благодаря рыночным механизмам. Федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него справедливую рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 рублей за килограмм", - сообщили в ведомстве.

ФАС России ожидает, что постепенно к такой же стоимости придут и мелкие розничные продавцы.

"Это тот самый случай, когда методы здоровой и развитой конкуренции бывают намного эффективнее карательных мер", - заключили в ведомстве.

Ранее о повышенном росте спроса на имбирь ТАСС сообщали ретейлеры "Магнит", "Утконос" и X5 Retail Group. Они связывают рост спроса со стремлением покупателей защититься от коронавируса и укрепить иммунитет. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не отказываться от имбиря, но в то же время не уповать на его эффективность при лечении коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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