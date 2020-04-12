В ОНФ заявили, что запускать службу банковского финомбудсмена нужно уже сейчас

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Запускать институт банковского финанасового омбудсмена нужно уже сейчас на фоне распространения пандемии коронавируса, заявила руководитель проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгения Лазарева.
"Запускать финансового омбудсмена по банкам нужно сейчас, так как понятно, что у пандемии будут последствия, конечно, оперативная работа по медиации, по урегулированию текущих обстоятельств - это серьезная ответственность, и финансовый омбудсмен - это тот институт, который был создан для того, чтобы это напряжение немного снизить", - сказала она на онлайн-сессии Петербургского международного юридического форума.
По ее словам, в России фиксируется большое количеств отказов банками в предоставлении кредитных каникул гражданам. Так, при обращении за каникулами банки обещают ответить на запрос в течение пяти дней, но сразу запускают процедуру взыскания задолженности и стимулирования человека на быструю оплату. Также люди не всегда могут подтвердить снижение своих доходов на 30%, так как на месте работы задерживают выдачу таких документов. При этом спрос среди граждан большой, в связи с этим фиксируются звонки нелегальных кредиторов с предложениями выдать деньги на погашение текущих обязательств. "Сейчас нужно принимать меры, чтобы людей не пустить на этот рынок нелегального кредитования и оградить от последствий", - считает она.
Также руководитель проекта ОНФ отметила, что меры поддержки не должны распределяться только в соответствии со сферой деятельности компаний малого и среднего бизнеса. "Силы банковского сообщества и современных технологий позволяют по другим признакам определять пострадавших. Мне кажется, здесь огромную роль играет потеря дохода, снижение выручки, снижение среднего чека", - сказала Лазарева.