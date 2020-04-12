В ОНФ заявили, что запускать службу банковского финомбудсмена нужно уже сейчас

"Запускать финансового омбудсмена по банкам нужно сейчас, так как понятно, что у пандемии будут последствия, конечно, оперативная работа по медиации, по урегулированию текущих обстоятельств - это серьезная ответственность, и финансовый омбудсмен - это тот институт, который был создан для того, чтобы это напряжение немного снизить", - сказала она на онлайн-сессии Петербургского международного юридического форума.

По ее словам, в России фиксируется большое количеств отказов банками в предоставлении кредитных каникул гражданам. Так, при обращении за каникулами банки обещают ответить на запрос в течение пяти дней, но сразу запускают процедуру взыскания задолженности и стимулирования человека на быструю оплату. Также люди не всегда могут подтвердить снижение своих доходов на 30%, так как на месте работы задерживают выдачу таких документов. При этом спрос среди граждан большой, в связи с этим фиксируются звонки нелегальных кредиторов с предложениями выдать деньги на погашение текущих обязательств. "Сейчас нужно принимать меры, чтобы людей не пустить на этот рынок нелегального кредитования и оградить от последствий", - считает она.

Также руководитель проекта ОНФ отметила, что меры поддержки не должны распределяться только в соответствии со сферой деятельности компаний малого и среднего бизнеса. "Силы банковского сообщества и современных технологий позволяют по другим признакам определять пострадавших. Мне кажется, здесь огромную роль играет потеря дохода, снижение выручки, снижение среднего чека", - сказала Лазарева.