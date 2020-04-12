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ОПЕК+ вечером 12 апреля продолжит переговоры по незавершенной сделке

Заседание пройдет под председательством министров энергетики России и Саудовской Аравии
Описание
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 12 апреля. Министры ОПЕК+ вечером 12 апреля в полном составе продолжат переговоры по сделке о сокращении добычи нефти на 10 млн б/с в течение мая-июня. Об этом сообщили источники ТАСС и подтвердили в Минэнерго Азербайджана.

"Сегодня в 20:00 по бакинскому времени (19:00 мск) состоится встреча министров ОПЕК+ в формате онлайн", - сказала представитель министерства.

На встрече планируется обсудить вопросы, оставшиеся с предыдущего заседания ОПЕК+, сказала она. Заседание пройдет под председательством министров энергетики России и Саудовской Аравии.

Теги
АзербайджанРоссияСаудовская Аравия
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