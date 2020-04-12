Власти Кабардино-Балкарии введут новый пакет мер по поддержке экономики

НАЛЬЧИК, 12 апреля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков анонсировал новый пакет мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса.

"В сегодняшней ситуации многие вопросы связаны именно с проблемами занятости и снижением доходов. Подготовлен целый комплекс антикризисных мер на федеральном уровне. Новый пакет мер будем вводить и на региональном уровне, сделаем все, чтобы они заработали как можно быстрее, помощь гражданам сегодня уже оказывается и будет охватывать все большее количество жителей, но никакая экономика и доходы не стоят жизни и здоровья людей", - написал Коков в воскресенье на своей странице в Instagram.

Утвержденный правительством республики перечень организаций, которые продолжают работу в рамках ограничительных мероприятий, ни в коем случае не должен восприниматься как "сигнал" к ослаблению санитарно-эпидемиологических мероприятий, добавил он. "Это лишь возможность возобновить работу ряда отраслей, которые помогут сохранить экономическую устойчивость и рабочие места, в частности, сельского хозяйства, промышленности, строительства. И работать при этом они должны только при максимальном соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции", - отметил руководитель республики.

Коков сообщил, что в республике подтвердились пять новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составило 35 человек, в конце прошлой недели заболевших было 8. "В странах, где вирус уносит жизни десятков тысяч людей, и в нашей стране, где уже порядка 16 тыс. зараженных и 130 человек скончались, все начиналось с нескольких случаев. Поэтому, принимаемые ограничительные меры не только не избыточны - они обязательны для сохранения вашего здоровья и жизней многих людей и направлены на то, чтобы максимально замедлить рост числа инфицированных", - добавил Коков.

Глава региона настоятельно призывает всех к ответственному подходу, к соблюдению режима самоизоляции и социального дистанцирования (действует на всей территории региона до улучшения эпидемиологической ситуации). "Благодарен, что большинством жителей республики принятые ограничительные меры воспринимаются с пониманием и всей серьезностью. Каждый должен осознать, что это ответственность не только за себя, но за своих родных и близких, в данной ситуации беспечность одного может стать причиной заражения сотен", - считает Коков.

По состоянию на 12 апреля, по данным регионального оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии протестированы 4 697 человек, всего выявлено 35 случаев заражения коронавирусом. За сутки в республике вылечились три человека и зафиксировано пять новых случаев. В самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 1 160 человек, в госпитале получают медицинскую помощь 17 человек. В реанимации находятся четыре человека с подозрением на COVID-19, двое из них в крайне тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, подключены к аппаратам ИВЛ, также в госпитале остаются четыре пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, они переносят заболевание в легкой форме, 28 человек проходят лечение дома, так как болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме.