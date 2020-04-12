Bloomberg: Saudi Aramco перенесла публикацию графика майских экспортных цен на 13 апреля

ТАСС, 12 апреля. Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco вновь отложила в воскресенье формирование ценового графика на майские экспортные поставки. Публикация графика ожидается в понедельник, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его информации, новая отсрочка связана с продолжающимися переговорами о сокращении добычи нефти между Саудовской Аравией и Мексикой.

5 апреля Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщал, что формирование графика экспортных цен отложено до 7 или 9 апреля. Затем компания перенесла его на 11 апреля, рассчитывая опубликовать график после переговоров министров стран ОПЕК+ 9 апреля, а также совещания министров энергетики стран G20 10 апреля.

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года.

Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн б/с до 8,5 млн б/с.

Окончательному заключению сделки помешала Мексика, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. б/с, а согласилась только на 100 тыс. б/с. Затем, по словам президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мехико договорился с ОПЕК+ и Вашингтоном о том, что реальное сокращение мексиканской добычи составит 100 тыс. б/с, еще 250 тыс. б/с за Мексику сократят США.