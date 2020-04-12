РЖД временно отменят 32 поезда дальнего следования с 15 апреля

"В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены", - говорится в пресс-релизе.

При этом, сознавая важность сохранения устойчивого межрегионального сообщения для населения и экономики страны, решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов, и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест, отметили в РЖД.

Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

РЖД отмечают значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. С 21 марта наблюдается более чем 50-процентное снижение количества отправленных пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май - на 70%. При этом возвращено в четыре раза больше билетов на поездки в апреле, чем в прошлом году, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в семь раз. Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.