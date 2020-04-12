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Минэнерго уверено в окончании строительства газопровода "Северный поток - 2"

По словам министра энергетики России Александра Новака, осталось около 5% от общей стоимости реализации проекта

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ уверено, что проект строительства "Северного потока - 2" будет реализован. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

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"Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован", - сказал Новак.

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пролегает в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. На этом фоне швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Северный поток - 2" будет достроен своими силами, поскольку нет технологических препятствий, для преодоления которых потребовалась бы помощь извне.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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