Минэнерго предлагает запретить импорт бензина на полгода для поддержки НПЗ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".

"Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере. Например, Казахстан ввел запрет на ввоз нефтепродуктов. Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов", - сказал он.

Министр отметил, что объем потребления нефтепродуктов на АЗС России в первые недели режима самоизоляции, введенного в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, снизился на 30%.

"У нас, например, в Российской Федерации сейчас пролив нефтепродуктов на заправках сократился практически на 30% за этот период карантина, период самоизоляции. Меньше стали люди пользоваться автомобилями, сидят дома и соответственно на заправках только служебные автомобили", - сказал он.