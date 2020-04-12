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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты считают, что загрузка зарубежных рейсов авиакомпаний РФ восстановится через год

Восстановление загрузки рейсов российских авиакомпаний на внутренних линиях может занять от трех до шести месяцев, говорится в исследовании McKinsey&Company

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Восстановление загрузки рейсов российских авиакомпаний на внутренних линиях может занять от трех до шести месяцев, на международных - более года, отмечается в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey&Company "Влияние COVID-19 на российскую экономику" (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Восстановление загрузки рейсов на внутренних линиях может занять три-шесть месяцев, а международных - более года; остро встанет вопрос по скоординированному наращиванию мощностей всех подсекторов транспорта. Падение выручки российских авиакомпаний в 2020 году может составить свыше 200 млрд. рублей в случае полного прекращения международного сообщения (сокращение выручки на 30-50%)", - отмечается в исследовании.

Кроме того, в долгосрочной перспективе, по данным McKinsey, возможны сокращения до 10-20% сотрудников в гражданской авиации и, вероятно, менее значительные в других подотраслях.

Также McKinsey отмечает риск банкротства авиакомпаний третьего эшелона, при этом ВВП сектора может сократиться на 7-10%, а в наиболее пессимистичном сценарии - более чем на 10%.

В то же время проблем с кредитованием отрасли не ожидается, благодаря стимулирующим мерам правительства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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