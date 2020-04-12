Эксперты считают, что загрузка зарубежных рейсов авиакомпаний РФ восстановится через год

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Восстановление загрузки рейсов российских авиакомпаний на внутренних линиях может занять от трех до шести месяцев, на международных - более года, отмечается в исследовании международной консалтинговой компании McKinsey&Company "Влияние COVID-19 на российскую экономику" (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Восстановление загрузки рейсов на внутренних линиях может занять три-шесть месяцев, а международных - более года; остро встанет вопрос по скоординированному наращиванию мощностей всех подсекторов транспорта. Падение выручки российских авиакомпаний в 2020 году может составить свыше 200 млрд. рублей в случае полного прекращения международного сообщения (сокращение выручки на 30-50%)", - отмечается в исследовании.

Кроме того, в долгосрочной перспективе, по данным McKinsey, возможны сокращения до 10-20% сотрудников в гражданской авиации и, вероятно, менее значительные в других подотраслях.

Также McKinsey отмечает риск банкротства авиакомпаний третьего эшелона, при этом ВВП сектора может сократиться на 7-10%, а в наиболее пессимистичном сценарии - более чем на 10%.

В то же время проблем с кредитованием отрасли не ожидается, благодаря стимулирующим мерам правительства.