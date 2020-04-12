В Федеральной палате адвокатов указали на потребность в новых юридических услугах

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса вызвала потребность в новых юридических услугах, связанных со льготами и компенсациями. Об этом сообщил президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Юрий Пилипенко на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме "9 1/2: "Законы коронавируса".

"В этот период возникла на рынке потребность в новых юридических услугах, новой юридической помощи, обусловленной "пандемическим" законодательством - это льготы, компенсации, освобождение от налогов", - сказал он.

Президент ФПА добавил, что после пандемии мир ожидает рецессия, которая, возможно, будет глубокой и длительной. "Но при этом можно с уверенностью сказать, что многие процессы в период этой рецессии будут иметь юридическое, правовое измерение. И я глубоко уверен в том, что юристы и их услуги понадобятся даже в этот непростой период", - отметил Пилипенко.

Прежде всего, по его словам, сейчас адвокаты переживают относительно резкое падение объема работы и, как следствие, резкое падение гонораров. Кроме того, российские суды продолжают свою деятельность, хотя их объем работы сократился до 10-15% от докризисного объема. "В пятницу я проводил мониторинг занятости российских адвокатов и могу с большой уверенностью сказать, что объем следственной работы, объем предварительного расследования фактически сравнялся с тем объемом, который был в докризисный период", - сказал президент ФПА.

Поддержка адвокатов

Пилипенко сообщил, что некоторые региональные адвокатские палаты временно понизили размеры членских взносов для адвокатов. Также большинство палат готовы предоставить отсрочку выплат взносов.

Он добавил, что ФПА обратилась к правительству с просьбой распространения на адвокатов мер поддержки, предусмотренных для малого и среднего бизнеса. Минюст поддержал эту инициативу. На следующей неделе палата ожидает позитивной реакции правительства по этому вопросу.

Ситуация во Франции

Советник Комитета по европейским и международным делам, член Национального совета адвокатских палат Франции Мария Бонон рассказала, что пандемия застала адвокатов врасплох после их трехмесячной забастовки против законопроекта о пенсионной системе. Финансово сильно пострадали адвокаты по назначению.

По словам Бонон, сейчас суды во Франции не работают, а многие дела были перенесены на 2021 год. "Когда суды откроются, будет застой гражданских дел и даже уголовных", - добавила она. Также адвокатам не даются маски или дезинфицирующие средства в следственных изоляторах.

"У нас есть расширенная монополия адвокатской деятельности - не только выступления перед судом, но и консультанты. И мы надеемся на эту часть профессии юрисконсультов, чтобы потянуть нас вверх", - добавила Бонон.