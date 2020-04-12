Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание всех услуг в Москве

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Каршеринг "Яндекс.Драйв" с 13 по 19 апреля приостановит оказание всех видов услуг в Москве, в том числе долгосрочной аренды автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Новые виды мошенничества, QR-код для выхода из дома. Главное о коронавирусе за 12 апреля

"Яндекс.Драйв" временно приостанавливает оказание услуг с 13 до 19 апреля в Москве. Мы приносим свои извинения за ошибочную коммуникацию о работе сервиса - арендовать машины любой категории на длительный срок будет нельзя, в связи с введением более жестких ограничений на передвижения по городу и области", - сообщили в компании.

В пятницу вечером был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится, что оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей приостанавливается в столице с 13 по 19 апреля из-за распространения коронавируса. Мэр города подчеркнул, что соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно.

В субботу компания сообщила, что "Яндекс.Драйв" временно приостанавливает оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), при этом останется возможность арендовать автомобили категории бизнес-класса или грузовые на длительный срок до двух недель. В сервисе также продолжат предоставлять услуги аренды для корпоративных клиентов, например, для служб доставки.

После заявления компании в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что это нарушает указ мэра столицы и заявили о том, что власти уже связались с "Яндексом", который пообещал принять меры.