В ОПЕК+ рассчитывают окончательно договориться на встрече 12 апреля

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сегодняшняя экстренная встреча стран ОПЕК+ должна поставить точку в вопросе спора с Мексикой, которая не соглашается взять на себя сокращение добычи нефти в объеме 400 тыс. баррелей в сутки из общей квоты в 10 млн баррелей в сутки. Об этом ТАСС сказал один из делегатов.

"Это должно сегодня решиться. Как-нибудь", - сказал он. Собеседник агентства также добавил, что "встреча не должна быть такой долгой, как в прошлый раз".

Видеоконферения, запланированная в 19:00 мск, началась в 20:15 мск.

Предыдущая виртуальная встреча ОПЕК+, состоявшаяся 9 апреля, завершилась только принципиальными договоренностями о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Заключить сделку помешала позиция Мексики, которая соглашалась сокращать только на 100 тыс. баррелей в сутки из 400 тыс. баррелей в сутки. Не удалось уговорить эту страну и на прошедшей на следующий день встрече по энергетике G20.

Ситуацию осложняет тот факт, что позицию Мехико поддерживает американский президент Дональд Трамп, который пообещал, что Соединенные Штаты произведут сокращение за соседнюю страну, не прояснив до конца эту схему. По словам источников ТАСС, на воскресном совещании речь может пойти о перераспределении оставшейся квоты Мексики среди других членов ОПЕК+.