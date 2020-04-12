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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки

Это означает, что Мексика сократит добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в течение мая - июня, а не на 400 тыс., как ей предлагалось по условиям сделки
Описание
© AP Photo/Gary Kazanjian

ТАСС, 12 апреля. Министры стран ОПЕК+ на втором экстренном заседании, созванном вечером в воскресенье, смогли достигнуть окончательного консенсуса о сокращении добычи на период мая - июня, написал на своей странице в Twitter министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель. 

Ранее источник ТАСС сообщил, что страны согласовали снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Это означает, что Мексика сократит добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в течение мая - июня, а не на 400 тыс., как ей предлагалось по условиям сделки. 

"Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки  для стран ОПЕК+, начиная с 1 мая", - написал министр нефти Кувейта. 

В свою очередь в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана подтвердили, что речь идет о 9,7 млн баррелей в сутки. По данным ведомства, в ходе видеоконференции министр энергетики страны Нурлан Ногаев заявил, что Казахстан, как и раньше, остается приверженцем конструктивного диалога, и с учетом непростой ситуации, сложившейся на мировом рынке, со своей стороны готов участвовать в коллективном сокращении добычи нефти. 

Кроме того, в Министерстве нефти Ирана позднее прояснили, что члены ОПЕК+ одобрили предложение Мексики сократить добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Предыдущая виртуальная встреча ОПЕК+, состоявшаяся 9 апреля, завершилась только принципиальными договоренностями о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Заключить сделку помешала позиция Мексики, которая соглашалась сокращать добычу только на 100 тыс. из 400 тыс. баррелей в сутки. Не удалось уговорить эту страну и на прошедшей на следующий день встрече по энергетике G20.

Теги
МексикаКазахстанКувейтРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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