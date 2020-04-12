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Пандемия коронавируса нового типа

Финансовая G20 на онлайн-встрече 15 апреля обсудит срочные меры в связи с пандемией

Председателем встречи станет Саудовская Аравия

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министры финансов и управляющие центральных банков стран G20 на виртуальной встрече 15 апреля обсудят принятие срочных мер для решения проблем в глобальной экономике, вызванных пандемией коронавируса, говорится в совместном заявлении.

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Традиционно апрельская встреча финансовой "двадцатки" проходит в Вашингтоне в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. В этом году из-за пандемии коронавируса встреча состоится в виртуальном формате. Председателем встречи станет Саудовская Аравия.

"Министры финансов G20 и управляющие центральных банков встретятся под председательством Саудовской Аравии 15 апреля, чтобы продолжить обсуждение и принять срочные меры, необходимые для решения глобальной проблемы, вызванной пандемией COVID-19", - говорится в сообщении.

После встречи министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан и глава Центрального банка Саудовской Аравии Ахмед аль-Холифи проведут пресс-конференцию, на которой расскажут об итогах встречи, а также о прогрессе в выполнении обязательств лидеров G20, принятых на виртуальном саммите 26 марта.

Саммит лидеров G20 состоялся 26 марта в виртуальном формате. По его итогам участники договорились о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом, согласились выделить средства для борьбы с ним и призвали предпринять аналогичные шаги другие государства и международные организации. Также "двадцатка" просит ВОЗ, МВФ и Всемирный банк помочь развивающимся странам справиться с последствиями коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным на воскресенье, в мире зарегистрировано более 1,69 млн инфицированных и более 105 тыс. умерших.

Теги
Саудовская АравияПандемия коронавируса нового типа
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