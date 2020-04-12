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Пандемия коронавируса нового типа

ЦБ разрешил банкам открывать некоторые счета для новых клиентов дистанционно

Эта мера будет действовать до 1 июля и позволит не посещать офисы, отметил регулятор

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Банк России разрешил банкам до 1 июля открывать счета новым клиентам дистанционно, эта мера распространяется на счета, открытые с целью проведения социально значимых платежей. Об этом сообщается в материалах регулятора.

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"В условиях развития пандемии очень важно, чтобы финансовые сделки проводились преимущественно дистанционно. Это позволит клиентам не посещать офисы, а кредитным организациям не выводить на работу большое количество сотрудников. Некоторые операции, в частности, открытие счета в настоящее время требуют личного присутствия физического лица", - говорится в материалах регулятора.

При это ЦБ отмечает, что это требование может быть смягчено, если целью открытия счета является проведение социально значимых платежей (перечисление алиментов, пенсий, стипендий и т.д.). Отмечается, что мера будет действовать до 1 июля 2020 года.

Кроме того, ЦБ РФ временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллина, это делается для того, "чтобы не тормозить проведение сделок по приобретению жилья в ипотеку".

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПандемия коронавируса нового типа
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