Лидеры России, США и Саудовской Аравии поддержали сделку ОПЕК+

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти, которая вступила в силу. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Лидерами была поддержана достигнутая в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.