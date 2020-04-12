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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Новак заявил, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи удержит цены от шокового падения

По его словам, мировые хранилища нефти без сделки были бы заполнены уже через 1,5 месяца

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи позволит удержать цены от шокового падения и коллапса для отрасли. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы рассматривали два варианта развития событий другими странами. Один вариант - это не делать координационных усилий между нашими странами, а за счет снижения рыночных цен, за счет снижения спроса рынок бы сбалансировался. Но это было бы шоковое падение цены. Это было бы катастрофическое действие для нефтяной отрасли многих стран", - сказал Новак.

"Через полтора месяца хранилища были бы заполнены за счет перепроизводства 15-20 млн баррелей в сутки. Это был бы коллапс", - добавил министр.

Долгосрочность сделки

Долгосрочный характер сделки по снижению добычи нефти подчеркивает серьезный настрой добывающих стран стабилизировать ситуацию в отрасли, отметил Новак.

"Сегодняшняя сделка дает сигнал всему миру о том, что страны-производители объединились, чтобы фиксировать сделку на два года. Она долгосрочная, не так, как было раньше, когда мы договаривались на полгода, на девять месяцев, - сказал он. - Сделка имеет долгосрочный характер и подчеркивает, что мы серьезно все настроены на то, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке", - сказал он.

Министр отметил, что сроки восстановления мирового спроса на нефть будут зависеть от скорости восстановления экономик мира после пандемии. "Необходимо время, чтобы произошло восстановление баланса спроса и предложения. И спрос после борьбы с пандемией будет восстанавливаться, - сказал министр. - Мы не понимаем, быстро или медленно - все будет зависеть от скорости восстановления экономик и передвижений, использования топлива и авиакеросина".

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Новак: сроки восстановления спроса на нефть зависят от темпа восстановления экономик мира
Сделка нефтедобывающих стран по сокращению добычи позитивно сбалансирует рынок и цены, отметил министр энергетики РФ
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