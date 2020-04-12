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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Новак заявил, что российские нефтяники смогут оперативно реализовать снижение добычи

Минэнерго в ближайшую неделю обсудит с компаниями снижение добычи нефти

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ уже на этой неделе проведет встречу с российскими нефтяными компаниями и обсудит гибкое распределение квот по снижению добычи. Выйти на свою квоту в ОПЕК+ Россия сможет оперативно. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Мы в ближайшее время соберемся с нашими компаниями, чтобы обсудить их планы. Каждая компания самостоятельно скорректирует свои производственные программы, и в этом смысле они смогут оперативно реализовать те квоты, которые взяла на себя страна. Я не думаю, что это займет много времени. С компаниями мы это обсудим, чтобы представить соответствующую информацию и графики сокращения добычи", - сказал глава энергетического ведомства.

Новак также добавил, что на совещании будет обсуждаться вопрос о распределении квот между компаниями.

"В предыдущем соглашении все компании сошлись во мнении, что это нужно делать прямо пропорционально от объемов добычи. Поэтому обсудим, возможно, будут какие-то другие предложения. Здесь мы достаточно гибкие, и в первую очередь должны учесть мнение компаний", - резюмировал он.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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