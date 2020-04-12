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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Reuters: реальное сокращение суточной добычи ОПЕК+ в мае-июне составит 12,5 млн баррелей

По данным агентства, добыча нефти Саудовской Аравией в апреле составит 12,3 млн баррелей в сутки, что на 1,3 млн больше уровня, по которому была достигнута договоренность

ТАСС, 12 апреля. Реальное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в мае-июне составит 12,5 млн баррелей в сутки в связи с возросшей в апреле добычей сырья Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейтом. Об этом в воскресенье агентству Reuters заявил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

Отмечается, что добыча нефти Саудовской Аравией в апреле составит 12,3 млн баррелей в сутки, что на 1,3 млн больше уровня, по которому была достигнута договоренность. Таким образом, реальное сокращение добычи сырья Эр-Риядом составит 3,8 млн баррелей в сутки. Реальные сокращения Кувейта и ОАЭ также будут выше уровня, достигнутого соглашением, указывает Reuters.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей в сутки.

Теги
Саудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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