РСПП представит кабмину перечень мер для поддержки отраслей в условиях кризиса

В рамках программы поддержки внутреннего спроса РСПП предлагает, в частности, не сокращать инвестпрограммы естественных монополий, а также увеличить авансирование госзаказа для бизнеса. Но поддерживать следует не все инвестпроекты госмонополий, а только те из них, которые влияют на поддержку спроса в других отраслях, заявил Шохин.

Обсуждать свои предложения с правительством РСПП намерен на площадке рабочей группы при правкомиссии по экономическому развитию и интеграции, созданной первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. "Мы пока в силу технических проблем не собираемся полным составом, но, тем не менее, он (Белоусов - прим. ТАСС) РСПП приглашает и на штабы, и на комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и, в частности, мы договорились, что будем раз в неделю даже встречаться. На текущей неделе мы будем встречаться и обсуждать более широкий круг вопросов", - сказал Шохин.

Перечень содержит два блока мер: программу поддержки внутреннего и внешнего спроса, которая включает предложения по поддержке традиционного экспорта помимо несырьевого, а также меры по недопущению кризиса неплатежей в ряде отраслей из-за отсрочек, предоставляемых властями населению.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), объединяющий крупный государственный и частный бизнес, разрабатывает и намерен обсудить с правительством перечень мер, которые поддержат отрасли российской экономики в условиях кризиса, заявил ТАСС глава РСПП Александр Шохин.

"Не все инвестпроекты естественных монополий, мы считаем, нужно поддерживать сейчас, а прежде всего те, которые имеют высокий мультипликатор, то есть предъявляют спрос в ряд других отраслей. Причем это должно ориентироваться на сохранение занятости именно сейчас, в 2020 году, а не, скажем, на какую-то далекую перспективу. То есть все равно, видимо, какое-то сокращение произойдет программ этих, но не драматическое", - сказал Шохин.

Отрасли, формирующие спрос, по мнению РСПП следует поддерживать, в том числе, с использованием облигационных инструментов. В частности, РСПП обсуждает с правительством механизм "вечных" облигаций для РЖД, "Россетей" и других госкомпаний.

"Безусловно мы понимаем, что нужны какие-то инструменты. Это не просто бюджетная поддержка отраслей, формирующих спрос, нужны финансовые инструменты облигационного типа или нужны какие-то механизмы предоставления гарантий, субсидирование процентной ставки и так далее. То есть здесь поиск этих инструментов - это отдельная тема, и мы сейчас в диалоге с правительством обсуждаем те или иные варианты. Например, для ряда крупных государственных компаний есть такой инструмент, как "вечные" облигации, вот их можно было бы и для РЖД, и для "Россетей" предложить", - сказал Шохин.

Поддержка экспорта

В рамках поддержки не только внутреннего, но и внешнего спроса РСПП предлагает поддерживать не только экспортеров несырьевой продукции, но и традиционный экспорт, предоставляя всем экспортерам ускоренный возврат НДС и транспортно-логистическую субсидию.

"Есть понятные и очевидные вещи: перераспределить те деньги, которые есть на поддержку экспорта. Например понятно, что выставочно-ярмарочная деятельность, бизнес-миссии за рубежом и так далее по естественным причинам "под нож" идут, но эти деньги надо пускать на транспортно-логистические субсидии, поскольку они для экспортеров традиционных. Надо поддерживать не только несырьевой неэнергетический экспорт, но и экспорт традиционных отраслей", - сказал Шохин.

По его словам, для всех экспортеров нужно вводить ускоренный механизм возврата НДС, сделав его универсальным.

Кризис неплатежей

По словам Шохина, РСПП считает существенным риск дефолта сбытовых компаний из-за отсрочек по коммунальным платежам для населения, в связи с чем намерен обсудить с правительством РФ меры по недопущению кризиса неплатежей.

"Одна из проблем - что население, получая отсрочку по коммунальным услугам и так далее, многие сбыты, компании, которые между "Газпромом" и "Россетями", находятся в дефолтном состоянии, потому что населению вроде штрафы никакие не предъявляются и до конца не понятно: пени начисляются или нет. Если пени не будут начисляться, никто платить не будет. А если "Газпром", "Россети" предъявят штрафные санкции, еще и пени набегать будут к компаниям, поставляющим непосредственно то же тепло и так далее, то (сбыты - прим. ТАСС) в дефолте они окажутся", - сказал Шохин.

По его словам, необходимо так выстроить цепочку отношений между гражданами, малым бизнесом, поставщиками тех или иных товаров и услуг и монополистами, чтобы не спровоцировать кризис неплатежей.

Также, по словам главы РСПП, ЦБ РФ должен смягчить регулирование в отношении российских банков, которые в текущих условиях предоставляют заемщикам отсрочки по кредитам.

"Если банки дают те или иные отсрочки по кредитам и более либеральную политику к заемщикам проводят, то они залетают с нормативами. Поэтому без дополнительных шагов по смягчению регуляторики со стороны Центрального банка здесь тоже не обойтись", - сказал Шохин. Он отметил, что большая часть предложений РСПП связана с дерегулированием экономики.