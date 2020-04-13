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Российские автозаводы массово возобновляют работу

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российские автоконцерны возобновляют производство автомобилей на своих заводах, несмотря на продолжение в стране нерабочего периода. Так, с 13 апреля конвейер запустят "Автоваз", Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие "Группы ГАЗ"), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу "Соллерс") и калининградский холдинг "Автотор", на котором собираются машины под марками BMW, KIA и Hyundai.

Все предприятия получили соответствующие разрешения на возобновление производства, а также усилили меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Выпуск автомобилей в России был приостановлен с 30 марта в связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях. Позднее глава государства продлил нерабочий период до 30 апреля, однако ряд автоконцернов обратились к местным властям с просьбой разрешить производство.

Первым, с 6 апреля, конвейер на автозаводе в Набережных Челнах запустил "Камаз". Такое решение было принято после консультаций с руководством Татарстана и федеральными органами. Как отмечал, гендиректор компании Сергей Когогин, убытки "Камаза" за неделю приостановки производства составили 2 млрд рублей.

Также с 6 апреля выпуск автомобилей возобновил завод Mazda Sollers (входит в группу "Соллерс") во Владивостоке и часть предприятий "Группы ГАЗ": Ярославский моторный завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры и отдельные производства Ликинского автобусного завода.

Иностранные производители не спешат открываться

При этом иностранные концерны, заводы которых расположены в России, возобновлять производство автомобилей не спешат. Приостановка конвейера продолжается на заводах Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, Volkswagen и PSA в Калуге, Mercedes в Подмосковье и Renault в Москве.

Единственным зарубежным автопроизводителем, возобновившим выпуск в России в нерабочие дни, стал китайский Haval. Производство автомобилей на заводе компании в Тульской области началось с 8 апреля.

Как ранее сообщала газета "Коммерсант", Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратилась в правительство с просьбой поддержать автопроизводителей в условиях кризиса. Речь, во-первых, идет о переносе внедрения дифференциации промсубсидий на утилизационный сбор на 2021 год и пересмотр её параметров в новых экономических условиях. Во-вторых, ассоциация предложила заморозить ставки по утильсбору до 2023 года.

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