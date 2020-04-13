Цена нефти Brent растет более чем на 2%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,45% - до $32,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:03 мск.

Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 0,22% и находится на отметке $22,81 за баррель.

Нефтяные котировки растут на фоне завершения переговоров стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на период мая-июня. После долгих консультаций, в том числе на уровне глав государств, консенсус был достигнут всеми 23 странами. В результате страны ОПЕК+ сократят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне.