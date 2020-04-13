Глава Минэнерго США уверен, что нефтяная отрасль скоро восстановится и даже укрепится

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Энергетическая отрасль Соединенных Штатов в скором времени не только восстановится от последствий пандемии и ценовых войн, но даже укрепится. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении министра энергетики США Дэна Бруйетта.

"Сегодня [12 апреля] благодаря президенту США Дональду Трампу Россия и Саудовская Аравия завершили работу над исторической сделкой, прекратили ценовую войну, которая вызвала беспрецедентную неопределенность на мировых нефтяных рынках, - отмечается в тексте. - Я благодарен президенту и всем пришедшим к консенсусу сторонам, что [это] принесет выгоду для всех тех в мире, кто ощущает влияние нестабильности на рынках".

"В то время как падение спроса из-за коронавируса и ценовые войны серьезно навредили промышленности, я уверен, что скоро все восстановится и даже сильнее укрепится", - сказал министр.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.