Квота ОПЕК+ после июня 2020 года снизится до 7,7 млн б/с

ТАСС, 13 апреля. Квота стран ОПЕК+ в рамках сделки по снижению добычи нефти во втором полугодии 2020 года снизится до 7,7 млн баррелей в сутки, с 2021 года - до 5,8 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике по итогам внеочередной встречи министров ОПЕК+, прошедшей вечером воскресенья.

Как ранее сообщалось, ОПЕК+ в мае-июне снизят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

В коммюнике отмечается, что квота ОПЕК+ в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года снизится до 7,7 млн баррелей в сутки, а с 1 января 2021 года страны ОПЕК+ должны будут снизить добычу нефти на 5,8 млн баррелей в сутки на 16-месячный срок, до 30 апреля 2022 года.