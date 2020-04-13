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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Квота ОПЕК+ после июня 2020 года снизится до 7,7 млн б/с

С 2021 года речь будет идти о снижении до 5,8 млн б/с

ТАСС, 13 апреля. Квота стран ОПЕК+ в рамках сделки по снижению добычи нефти во втором полугодии 2020 года снизится до 7,7 млн баррелей в сутки, с 2021 года - до 5,8 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике по итогам внеочередной встречи министров ОПЕК+, прошедшей вечером воскресенья.

Как ранее сообщалось, ОПЕК+ в мае-июне снизят добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

В коммюнике отмечается, что квота ОПЕК+ в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года снизится до 7,7 млн баррелей в сутки, а с 1 января 2021 года страны ОПЕК+ должны будут снизить добычу нефти на 5,8 млн баррелей в сутки на 16-месячный срок, до 30 апреля 2022 года.

Теги
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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