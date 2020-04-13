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Президент Венесуэлы ожидает скорого восстановления стабильности нефтяного рынка

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апреля. /ТАСС/. Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти позволит уже в ближайшем времени вернуть стабильность рынку. Такое мнение выразил в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"С завтрашнего дня, а в Азии это уже сегодня, цены на нефть начнут стабилизироваться, нефтяной рынок стабилизируется, и это будет базой для восстановления экономики после пандемии", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала "Венесолана де телевисьон".

Мадуро отметил, что достигнутое соглашение было поддержано странами G20 и США в частности. "Пандемия творит чудеса", - добавил он.

Ранее Мадуро уже назвал историческими договоренности, достигнутые на встрече стран ОПЕК+, которая прошла в формате видеоконференции 9 апреля. В воскресенье государства по итогам экстренного онлайн-заседания смогли финализировать соглашение о сокращении добычи. После долгих консультаций, в том числе на уровне глав государств, консенсус был достигнут всеми 23 странами. В результате страны ОПЕК+ сократят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Квота ОПЕК+ после июня 2020 года снизится до 7,7 млн б/с
С 2021 года речь будет идти о снижении до 5,8 млн б/с
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