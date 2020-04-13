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Эксперт: риски в энергосекторе США в ближайшее время сохранятся

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Достижение соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ укрепит стабильность на энергетических рынках, однако риски для соответствующего сектора США в ближайшие месяцы сохранятся. Такое мнение высказал в воскресенье президент Американского института нефти (API) Майк Соммерс.

"Мы приветствуем решение стран-производителей последовать за мировым рынком, американскими производителями и сократить добычу в соответствии со снижением спроса в результате пандемии, - отмечается в распространенном заявлении Соммерса. - Эта важная договоренность будет способствовать укреплению стабильности на энергетических рынках во благо американских производителей и потребителей".

"Значительные вызовы в этом секторе, как и в других, сохранятся в ближайшие недели и месяцы. Занимающиеся производством и транспортировкой нефти и газа рабочие США сыграют важную роль в восстановлении экономики", - уверен Соммерс.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Общее снижение составит 9,7 млн баррелей в сутки.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Квота ОПЕК+ после июня 2020 года снизится до 7,7 млн б/с
С 2021 года речь будет идти о снижении до 5,8 млн б/с
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