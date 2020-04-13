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Опрос: лишь 13% россиян решили воспользоваться кредитными каникулами

Еще 29% респондентов допускают такую возможность в будущем
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Порядка 13% россиян решили взять кредитные каникулы на фоне снижения доходов из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса банка "Открытие", который есть в распоряжении ТАСС.

"Лишь 13% россиян в целом и 17% жителей двух столиц твердо намерены воспользоваться кредитными каникулами. Еще 29% россиян допускают такую возможность в будущем", - отметили в "Открытии".

При этом половина россиян вообще не собираются добиваться кредитных каникул, свидетельствуют данные опроса. Еще 6% россиян сообщили, что у них нет и не будет кредитов.

Опрос проведен банком "Открытие" 10-12 апреля по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.

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