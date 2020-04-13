WSJ: нефтяной регулятор Техаса считает сделку ОПЕК+ полезной для энергосектора США

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Член руководства железнодорожной комиссии Техаса (курирует в штате вопросы, касающиеся энергоносителей) Кристи Крэддик полагает, что администрация США активно содействовала заключению договоренности ОПЕК+ о снижении добычи нефти, что соответствует интересам американского энергетического сектора. Мнение Крэддик приводится в материале, опубликованном в воскресенье в газете The Wall Street Journal.

Как отметила член руководства комиссии, предпринятые президентом США Дональдом Трампом "активные действия, а также постоянное взаимодействие с целью привлечения Саудовской Аравии и России к переговорам для сокращения добычи нефти сыграли ключевую роль для защиты энергетического сектора страны". По мнению Крэддик, договоренности позволили избежать дальнейшего падения цен на нефть, которое было бы невыгодно для американских компаний.

Председатель железнодорожной комиссии Техаса Уэйн Крисчен в воскресенье также дал положительную оценку сделке по нефти и роли Трампа в достижении договоренностей. Президент США ранее неоднократно призывал к сокращению добычи сторонами.

Техас занимает первое место среди американских штатов по объемам добычи нефти.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами картеля. Общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.