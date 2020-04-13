Роскачество обнаружило бактерии в одном из образцов туалетной бумаги

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Роскачество повторно проверила семь образцов туалетной бумаги и обнаружило в одном из них бактерии. Об этом говорится в сообщении организации.

"На этот раз эксперты обнаружили энтеробактерии, что является нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. Рейтинг продукции этой торговой марки обнулен", - отмечается в сообщении.

Как отмечают эксперты, микробиологические параметры, распространяемые на средства личной гигиены, действительно предполагают отсутствие энтеробактерий, но вместе с тем допускают общее наличие живых микроорганизмов в количестве, не превышающем 1 тыс. единиц. Данный уровень микробной загрязненности применяется только для герметичных или полностью упакованных пачек туалетной бумаги.

Обнаруженные энтеробактерии могли попасть на упакованную туалетную бумагу двумя путями: либо при производстве перед упаковкой бумагу моли трогать грязными руками, либо через мелкие отверстия на упаковке, куда может попадать пыль и другие загрязнения. В то же время обнаруженные энтеробактерии могут являться кишечной палочкой, безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека.

В Роскачестве также сообщили о том, что из семи протестированных торговых марок две подтвердили высокое качество. Три торговые марки улучшили свои показатели. В частности, производитель одной из торговых марок повысило показатель по устойчивости красителя, и все три производителя указали в соответствии с рекомендациями Роскачества не указали номер партии товара. Однако показатель комфортности использования у двух торговых марок, по данным экспертов, оставляет желать лучшего - бумага недостаточно мягкая.

Однако проверки Роскачества также показали, что продукция двух торговых марок стала хуже. Так, ранее туалетная бумага одного из брендов ранее соответствовала не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. После повторного исследования ухудшились показатели по комфортности использования, а именно, степень мягкости бумаги не соответствует опережающему стандарту. В связи с этим действие ранее выданного ей знака качества было временно приостановлено.