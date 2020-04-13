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"Известия": посол Ирана в РФ подтвердил реализацию проекта АЭС "Бушер"

Росатом ведет строительство второй очереди АЭС в Иране, второй энергоблок появится в течение пяти лет

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Работа над созданием второго энергоблока иранской АЭС "Бушер" продолжается в соответствии с договоренностями. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Реализация этого проекта продолжается в соответствии с договоренностью. Мораторий на санкции США относительно мирной ядерной деятельности Ирана до сих пор продлевается. Однако, если санкции будут введены, продолжение деятельности по строительству АЭС "Бушер" будет полностью зависеть от корпорации "Росатом", - отметил дипломат.

10 ноября 2019 года в Иране начались работы по заливке бетона в рамках возведения второго энергоблока АЭС "Бушер". Церемония начала строительства проходила в присутствии главы Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи и первого заместителя гендиректора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александра Локшина.

Росатом реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2 100 МВт. Как заявлял официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, работа над созданием второго энергоблока будет завершена в течение пяти лет, а в течение двух лет начнется работа над созданием третьего.

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