Вертолетостроительный завод "Прогресс" в Приморье возобновил работу

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" (входит в холдинг "Вертолеты России"), находившиеся в режиме самоизоляции с 30 марта, вышли на работу в понедельник. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя профсоюзной организации предприятия Олег Неплюев.

"В понедельник, 13 апреля, большая часть работников компании ААК "Прогресс" приступила к выполнению своих обязанностей. До этого, как и многие в стране, они находились на режиме самоизоляции, на работу выходили только 10% сотрудников. Швейный участок, который в обычное время шьет чехлы для вертолетов, сшил для работников "Прогресса" более 8 тысяч многоразовых масок", - сообщил Неплюев.

Возобновлена работа всех цехов, в том числе производства разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". На проходных авиастроительного завода установлены тепловизоры, все специалисты измеряют температуру тела раз в два часа. "Сотрудников старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями мы на работу не приглашаем", - отметил Неплюев.

По словам председателя профсоюзной организации ААК "Прогресс" Андрея Никулина, в дополнение к многоразовым маскам работники получат также одноразовые изделия защиты и санитайзеры.

В России из-за пандемии введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением зарплат; ограничен список предприятий, которые могут функционировать в это время; во всех субъектах РФ в том или ином виде введен режим самоизоляции. При этом президент Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах России должны быть достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не разрушительными для экономики.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130. Больше всего случаев заражения выявлено в столице - 10 158 человек.