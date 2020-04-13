"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей

С 30 марта компания приостанавливала производство автомобилей в связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях. Позднее глава государства продлил нерабочий период с 3 по 30 апреля, однако автоконцерн обратился к местным властям с просьбой разрешить выпуск машин.

"Работа завода возобновлена", - сказал Зайцев.

Все помещения, оборудование и инструменты на предприятии полностью продезинфицированы, каждый день проводится дополнительная уборка. Рабочие места дистанцированы на безопасное расстояние, на постах, где это необходимо, размещены дополнительные перегородки. На проходных, в рабочих зонах, местах отдыха и общего пользования, а также в столовых нанесена разметка для сохранения безопасной дистанции. Изменена рассадка в столовых.

С 6 апреля частично была возобновлена работа завода. Речь шла о работе отдельных подразделений, связанных с разработкой новых проектов, а также учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,356 тыс. машин.