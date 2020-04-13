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Клепач заявил, что тренд на восстановление экономики РФ начнется с III квартала 2020 года

Главный экономист ВЭБ.РФ считает, что большую роль в этом сыграют принятые меры правительства и достигнутые договоренности в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Тренд на восстановление российской экономики будет обозначен в III квартале этого года. Такое мнение высказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

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"В III квартале российская экономика начнет преодолевать негативные эффекты от снижения цен на нефть и коронавируса. Мы ожидаем, что обозначится тренд на восстановление. Большую роль в этом сыграют как принятые меры правительства по поддержке экономики, так и достигнутые договоренности в рамках ОПЕК+", - отметил Клепач, слова которого приводит пресс-служба ВЭБ.

Кроме того, по мнению экономиста, сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+ позволит избежать хаоса на нефтяном рынке и поднять цены на нефть до $34-44 за баррель. "Поскольку бюджет России сверстан исходя из расчета цены в $42, это позволит правительству выполнить все взятые социальные обязательства, но в ближайшие годы нужно быть готовыми строить бюджетные планы, ориентируясь на пока невысокие цены на нефть", - добавил он.

При этом главный экономист ВЭБ.РФ подчеркнул, что режим самоизоляции повлиял на все сектора экономики, но сильнее всего - на малый и средний бизнес. "Вскоре начнут работать уже принятые правительством меры <...>, в то же время для перезапуска экономического роста и особенно деятельности малого и среднего бизнеса нужны дополнительные меры. Эксперты обсуждают возможность предоставления всем занятым в наиболее пострадавших отраслях, включая индивидуальных предпринимателей, грантов или субсидий на уровне МРОТ или выше. При этом бремя платежей бизнес и государство могли бы разделить в пропорции 50 на 50. Возможны и другие бюджетные и кредитные стимулы. Правительство скоро выйдет с новым пакетом дополнительных стимулирующих мер", - заключил Клепач.

Теги
РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиПандемия коронавируса нового типа
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