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Пандемия коронавируса нового типа

"Ъ": АЭВТ предлагает зачислять деньги за отмененные рейсы на счет будущих полетов

В ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта отметили, что эта мера необходима для защиты авиакомпаний от банкротства в условиях пандемии коронавируса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением предоставить авиакомпаниям возможность официально зачислять деньги за отмененный рейс в счет будущих полетов. Предлагаемая мера необходима для защиты авиакомпаний от банкротства в условиях закрытия международных перевозок на фоне пандемии коронавируса, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение ассоциации.

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По данным издания, АЭВТ предлагает внести поправки в Воздушный кодекс, федеральные авиационные правила и федеральный закон от 1 апреля 2020 года №98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Как сообщает "Коммерсантъ", поправки к федеральному закону позволят компаниям предложить пассажиру изменить дату вылета и рейс в пределах стоимости подлежавшей возврату провозной платы вместо прежнего возврата денежных средств. Издание поясняет, что нововведения предлагается распространить на рейсы до конца нынешнего года даже в том случае, если билеты были проданы до принятия поправок.

АЭВТ также предлагает внести в Воздушный кодекс понятие форс-мажора, в случае наступления которого авиакомпания сможет расторгнуть договор перевозки. По информации "Коммерсанта", к форс-мажору ассоциация предлагает отнести массовые заболевания, пожары, стихийные бедствия, забастовки, военные действия, теракты, диверсии, ограничение перевозок государствами, а также запрет торговых операций из-за санкций. В случае отмены рейса по причине форс-мажора будет возможно оформление электронного многоцелевого документа, средства на котором можно будет использовать в течение трех лет с даты его оформления.

При отказе пассажира или грузоотправителя от ваучера, авиакомпания вернет ему средства в течение года. "Для многих участников отрасли почти невозможно найти в короткие сроки достаточные финансовые средства, чтобы сохранить прежнюю экономическую модель и избежать банкротства", - говорится в обращении АЭВТ.

По данным ассоциации, общее число сданных билетов за период с начала года превышает аналогичный показатель 2019 года в пять раз, притом что число рейсов во втором квартале сократится на 80-90%. "Большинство авиакомпаний сейчас тратят больше наличных денег на возвраты пассажирам, чем получают за бронирование своих услуг", - сообщает АЭВТ.

Представитель Андрея Белоусова не прокомментировал изданию ситуацию. Опрошенные "Коммерсантом" авиакомпании поддерживают инициативу АЭВТ.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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