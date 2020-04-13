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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Бизнес Японии пока не видит существенного роста цен на нефть

В Нефтяной ассоциации Японии положительно оценили соглашение ОПЕК

ТОКИО, 13 апреля. /ТАСС/. Нефтяной бизнес Японии в целом положительно оценивает соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи, однако не видит пока существенного роста цен на рынке. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении, с которым выступил председатель Нефтяной ассоциации Японии Такаси Цукиока, возглавляющий крупную корпорацию Idemitsu Showa Shell.

"Можно дать в целом положительную оценку этому соглашению как мере, направленной на стабилизацию рынка, - цитирует документ информационное агентство Kyodo. - Однако масштабы сокращения производства оказались меньше ожидаемых. В этих условиях цены на нефть по-прежнему находятся на низком уровне. Мы возлагаем надежды на дальнейшие консультации по этому вопросу".

Нефтяная ассоциация Японии объединяет 11 основных компаний страны, которые занимаются добычей, перевозкой и переработкой нефти.

Ранее в воскресенье стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после напряженных переговоров. На экстренном заседании они согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, поскольку Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.

Еще ряд стран, которые ранее не входили в периметр сделки, а именно США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие, снизят добычу еще на 5 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Теги
ЯпонияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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