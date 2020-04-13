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Пандемия коронавируса нового типа

Более 500 писателей и издателей просят правительство поддержать книжную индустрию

Они просят включить книги в список товаров первой необходимости

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 500 писателей и издателей обратились к правительству РФ с просьбой поддержать книгоиздание и включить книги в список товаров первой необходимости. Об этом говорится в открытом письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

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"Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой: дополнить перечень товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением правительства РФ от 27.03.2020 N762-р, книжной продукцией. Включить книжную индустрию в список сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки. Очень просим вас поддержать ценность книги, книжных магазинов и книжной культуры, дать возможность сохранить ее для всего российского общества и будущих поколений", - говорится в письме.

Писатели отмечают, что одной из главных проблем в отрасли сегодня является вынужденная остановка продажи книг через книжные магазины, на долю которых приходится более 70% всего книгораспространения. Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной индустрии: от писателей, издателей до полиграфических предприятий. "Только за март книжные магазины потеряли более 50-60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии", - отмечается в письме.

Среди подписавших открытое письмо член попечительского совета благотворительного фонда "Созидание" Наринэ Абгарян, сценарист и историк Леонид Юзефович, писатели Людмила Улицкая, Евгений Водолазкин и Гузель Яхина.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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