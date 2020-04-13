"Ъ": операторов связи обяжут платить НДС за бесплатный доступ к соцсайтам

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Операторы связи могут столкнуться с требованием по уплате НДС за предоставление бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Об этом в понедельник сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на проект отзыва комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ на разработанный Минкомсвязью законопроект о безвозмездном доступе к социальным ресурсам.

По информации издания, операторы, согласно документу, также не смогут уменьшить налогообложение по налогу на прибыль на соответствующую сумму выплат по НДС. При этом в РСПП выступили с предложением об исключении налоговых рисков из законопроекта Минкомсвязи, а также о компенсации операторам связи и интернет-компаниям расходов на предоставление бесплатного доступа к социальным сайтам. Ранее РСПП оценивал такие потери в 150 млрд рублей.

В свою очередь, в Минкомсвязи не считают данные о расходах операторов аргументированными, так как, по мнению министерства, затраты будут зависеть от реестра общественно значимых ресурсов.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало список из 391 интернет-ресурса, доступ к которым будет бесплатным в рамках эксперимента до конца июня. В рамках эксперимента и будут проверены данные о расходах операторов связи и интернет-компаний.