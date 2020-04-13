Производство вин в России за два месяца снизилось на 22,5%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Производство виноградных столовых вин в России за январь-февраль 2020 года уменьшилось по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 22,5% и составило 2,9 млн дал. Об этом говорится в обзоре российского рынка алкогольной продукции, подготовленном Аналитическим центром при правительстве России (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

При этом отгрузки этого вида вина за отчетный период снизились на 37,1% и составили 2,3 млн дал при одновременном росте розничных продаж на 4,5%, до 7,5 млн дал.

Согласно данным экспертов, производство игристых виноградных вин в январе-феврале выросло на 24,7% и достигло 1,7 млн дал. Отгрузки этого вида продукции увеличились на 10,6%, до 1,5 млн дал, розничные продажи - на 4,4%, до 2,4 млн дал.

Снижение произошло также в сфере производства крепкого алкоголя. Производство водки за два месяца снизилось на 9,3%, до 9,5 млн дал, отгрузки - на 15,2%, до 8,6 млн дал, розничные продажи - на 0,8%, до 11 млн дал. Производство коньяка за этот период выросло на 6,7%, до 1,2 млн дал, но при этом отгрузки снизились на 15,2%, до 1 млн дал, а розничные продажи остались практически на прежнем уровне, в размере 1,9 млн дал.

По данным Аналитического центра при правительстве России, производство этилового спирта из пищевого сырья снизилось на 11,3%, до 8,1 млн дал, а отгрузки - на 5,8%, до 7,3 млн дал. Объем производства ликероводочных изделий крепостью выше 25% за два месяца 2020 года увеличился на 6,1% и достиг 1 млн 33,2 тыс. дал, отгрузка снизилась на 2,4%, до 899,09 тыс. дал, а розничные продажи выросли на 4,9% и достигли 1 млн 109,5 тыс. дал.

Как сообщили эксперты, производство слабоалкогольных напитков за два первых месяца 2020 года возросли на 26,1% и составили 1 млн 35 тыс. дал, отгрузки - на 8,2%, до 967,6 тыс. дал, розничные продажи - на 8,8%, до 861,1 тыс. дал. Объем производства винных напитков снизился на 69,9% и составил 1 млн дал, отгрузки - на 76,1%, до 816,4 тыс. дал, розничных продаж - на 10,2%, до 3,9 млн дал.