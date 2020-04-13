Россия увеличила выпуск антисептиков в шесть раз

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Производители антисептических средств в России с начала марта 2020 года нарастили объем продукции в шесть раз, с 50 тыс. до 300 тыс. л в сутки. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов в эфире телеканала " Россия-24 ".

"На начало марта объем производимой продукции составлял порядка 50 тыс. л в сутки. Уже сегодня мы нарастили этот объем в шесть раз", - сказал он.

"Что касается государственной поддержки, то мы очень оперативно развернули новую программу поддержки в рамках Фонда развития промышленности (ФРП). Мы предоставляем льготные займы по ставке от 1% годовых", - добавил Иванов, отметив, что порядка 35 новых заявок находятся на рассмотрении в ФРП.

По его словам, три компании, которые занимаются выпуском антисептических средств, уже воспользовались этой помощью. Объем предоставленной поддержки превысил 1 млрд рублей, сообщил замглавы Минпромторга.

Замглавы Минпромторга также указал, что спрос на антисептики для кожи стабилизируется, пик ажиотажного спроса уже пройден. Кроме того, запас антисептиков в больницах РФ достаточен, в аптеках запасы за неделю выросли на 1 млн упаковок.