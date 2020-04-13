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Пандемия коронавируса нового типа
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РЖД приостановили бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны

Холдинг пообещал возобновить оформление бесплатных перевозок после снятия ограничительных мер из-за коронавируса
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в условиях пандемии коронавируса приняли решение временно приостановить бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении холдинга.

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"В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования", - сообщила компания.

В РЖД заверили, что оформление бесплатных перевозок будет возобновлено сразу же после снятия всех ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом.

Ранее РЖД приняли решение об обеспечении бессрочного и безлимитного бесплатного проезда инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно мог проследовать один сопровождающий.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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